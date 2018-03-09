(الرجل الجاز) واتفاقية المليارين دولار.. ستؤدي تلقائياً إلى المزيد من انخفاض سعر الدولار وبقية العُملات الأجنبية

مجهودات مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول (البريكس) الدكتور “عوض الجاز” في المجال الاقتصادي لا تخطئها العين، فبالأمس استقطب شركة تركية كبرى “أوز ترك”، وأقنعها بالتوقيع على اتفاقية مع بنك السودان المركزي وشركتي (جياد) و(زادنا) بقيمة (2) مليار دولار، لتمويل استيراد القمح ومواد بترولية، مع توفير سيولة من النقد الأجنبي للبنك المركزي .
عندما نطرق كثيراً على ضرورة عودة بعض (الحرس القديم) للجهاز التنفيذي والسياسي والأمني، كنا نراهن على عطاء رجال مثل (الرجل الجاز)، ونعلم قدراتهم التي يعلمها قبلنا السيد رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، فهم رجاله وهو أدرى بهم .
أقول قولي هذا، رغم أني من أنصار تكليف الدكتور “عوض الجاز” بالملفات الاقتصادية من خلال منصب تنفيذي مباشر، وليس عبر رئاسة لجان للعلاقات مع بعض الدول مثل دول (البريكس) وتركيا، فلا شك أن عمل هذه اللجان يتقاطع مع عمل وزارة الخارجية، وهو من صميم اختصاصها ومهامها .
اللجان غالباً تشكل لمهام مؤقتة وليست دائمة، فالديمومة للمؤسسات القائمة بموجب الدستور والقوانين، ولكن عزاءنا أن دكتور “الجاز” مهتم – وينبغي أن يهتم – بالنشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات لتحقيق (النفرة الثانية) بعد نفرته الأولى التي أهدرتها سياستنا الرعناء تحت غطاء وهم السلام الشامل (مشروع النفط السوداني) الذي تبعثر شمالاً وجنوباً !!
اتفاقية الأمس (المليارية) مع الشركة التركية ستؤدي تلقائياً إلى المزيد من انخفاض سعر الدولار وبقية العُملات الأجنبية في السوق الموازية، اعتباراً من يوم غدٍ (السبت) .
مزيداً من هذه الإشراقات سيادة الدكتور “عوض الجاز”.. مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والعقود المليارية.. فالدولة في حاجة ماسة إلى نهضة ومعالجات اقتصادية قبل الدخول في أية مشروعات سياسية جديدة .
الاقتصاد هو المحك.. وبغير استقراره لن تستقر الدولة مهما كانت الإجراءات الأمنية والاجتهادات السياسية.
بانتظار نفرة “الجاز” الثانية.. وقدومه الكبير الباهر في شوط اللعب الثاني – بعد مباركة الرئيس – في تشكيل فريق الحكومة المرتقب .
الهندي عزالدين
المجهر
1 التعليقات
nadia abid
2018/03/09 at 8:34 م (UTC 2) رابط التعليق
تفاهات الراجل دا لم اجد انسب من القصاصات ادناه للرد عليها:
قصيدة #1
+++++++
رأيت جرذاً
يخطب اليوم عن النظافه
وينذر الاوساخ بالعقاب
وحوله
… يصفق الذباب
قصيدة #2
+++++++
يشتمني
ويدعي أن سكوتي
مُعلن عن ضعفه !
يلطمني
ويدعي ان فمي قام بلطم كفه !
يطعنني
ويدعي ان دمي لوث حد سيفه !
فأخرجُ القانون من متحفه
وامسح الغبار عن جبينه
اطلب بعض عطفه
لكنه يهرب نحو قاتلي
وينحني في صفه !
**
يقول حبري ودمي :
لا تندهش
من يملك (( القانون )) فب أوطاننا
هو الذي يملك حق عزفه !
قصيدة #3
++++++
قرأت بالقرآن :
(( تبت يدا ابي لهب ))
فأعلنت وسائل الإعلان :
((إن السكوت من ذهب ))
أحببت فقري .. ولم أزل أتلو :
(( وتب وما اغنى ماله وما كسب ))
فصودرت حنجرتي
بجرم قلة الأدب
وصودر القرآن
لأنه حرضني على الشغب !
قصيدة #4
++++++
وضعوا فوق فمي كلب حراسه
وبنو للكبرياء
في دمي سوق نخاسه
وعلى صحوة عقلي
أمروا التخدير أن يسكب كاسه
ثم لما صحت :
قد اغرقني فيض النجاسه
قيل لي :
لا تتدخل بالسياسه
قصيدة #5
++++++
في مقلب القمامه
رأيت جثة لها ملامحُ الأعراب
تجمعت من حولها ((النسور )) و ((الدِباب))
وفوقها علامة
تقول : هذي جيفة
كانت تسمى سابقاً كرامة !
نصيحة اخيرة اتعلموا الكرامة لانها لاتشتري من الاسواق