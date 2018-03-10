أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم السبت 10 مارس 2018م
صحيفـة الصدي :
الإتحاد يوافق رسميا على مشاركة المريخ الهلال في البطولة العربية
محمد الشيخ مدني : فضلنا مد حبال الصبر على القوة الجبرية حتى لا يتضرر الأحمر
على أسد : على التسيير أن تواصل الدعم لأننا لا نرفض تبرعات الأقطاب
رفض طلبي الأرسنال وهلال التبلدي : اللجنة المنظمة تؤجل مباراة الشرطة والهلال لمدة 24 ساعة
صلاح نمر يؤمن موقفه في متوسط الدفاع إلى جانب أمير كمال
صحيفة الجوهرة الرياضية :
الاتحاد العربي يكشف عن الأندية ويختار القمة لنسخة 2018
الهلال والمريخ يخوضان غمار ابطال العرب
البعثة الزرقاء تعود من لومي ترفض الراحة وتناور بالجوهرة والصحافة التوغولية تحذر من صدام امدرمان
الاتحاد يفاجئ الهلال بتأجيل 24 ساعة ومدرب الموانئ يتباهي تفوقت علي برازيلي الأزرق في شوط المدربين
المريخ يختتم تحضيراته ل الأهلاوية محمد عبد الرحمن ينفذ برنامج العودة
لجنة المسابقات ترفض طلب الأهلي شندي وهلال التبلدب
صحيفـة الزعيم :
التوغولي يتخوف من مؤازرة الحكام للهلال قبل التوجه للخرطوم
المحكمة الإدارية تحدد مصير المجلس المحلول غدا والإدارة القانونية بالوزارة تكمل ملف دفوعاتها
المريخ يرفع إيقاع تحضيراته للفرسان ….الجهاز الفني يهتم بتجهيز الغربال وأهلي الخرطوم يرفع راية التحدي
نجم المريخ في إفادات مهمه للزعيم : قصاري : لست زجاجيا
المريخ يختتم تحضيراته للفرسان صباح اليوم
التكتيك الدقيق يسيطر على تقسيمة التمرين الرئيسية
صحيفة الـدار “الملحق الـرياضي” :
الاتحاد يؤجل الهلال والخرطوم 24 ساعة ويرفض للنمور والتبلدي
رسميا الهلال والمريخ يشاركان في البطولة العربية
المريخ يكمل الجاهزية للفرسان والطبيب يؤكد سلامة فوفانا
الهلال يعود فجرا وإدارة الأهلي تحفز اللاعبين قبل مواجهة المريخ
النيلين