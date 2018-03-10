“اعتزال رياض محرز بناء على طلب الأطباء”.. الحقيقة تتكشف

أثار منشور على الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك” للاعب الجزائري رياض محرز، يعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء على طلب طبي، مفاجأة لدى متابعيه وشكوك وسائل الإعلام الإنجليزية قبل تأكيد فريقه “ليستر سيتي”، لاحقاً، حدوث “اختراق” لحسابه.
وبحسب “سكاي نيوز العربية”؛ فقد جاء في المنشور كالتالي: “بعد الاستشارة الأخيرة مع أطباء، قررت أن أبقى بعيداً عن كرة القدم، وقتي كلاعب كرة قدم قد وصل إلى خاتمته، وأرغب في قول بعض الكلمات، أرغب في شكر الجميع على اللطف والدعم اللذيْن أظهراهم لي في هذه المدينة الرائعة، ستبقون دائماً في قلبي”.
وبعد تداول الخبر من قِبَل وسائل إعلام في بريطانيا وأوروبا؛ أكد نادي “ليستر سيتي” لاحقاً أن حساب اللاعب الشخصي على موقع “فيسبوك” قد تَعَرّض للاختراق، وأن الأنباء غير صحيحة.
وأثار الخبر قلق مشجعي النادي، الذين انهالوا على صفحة “محرز” بالتعليقات؛ حيث جاء ذلك بعد فترة انتقالات شتوية “مضطربة” بالنسبة لـ”محرز”، بعد فشل انتقاله لصفوف “مانشستر سيتي”.
ولم يسبق لـ”محرز” البالغ من العمر 27 عاماً، وهو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2016، أن عانى من مشكلات صحية معلنة أو إصابات خطرة.
صحيفة سبق