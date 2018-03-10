الحكومة تضع إستراتيجية للتعامل مع المنح والهبات الخارجية

كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان متوكل محمود التجاني، عن وضع وزارة التعاون الدولي استراتيجية للتعامل مع المنح والهبات الخارجية للحكومة والعمل التنموي الذي يقدم في جميع ولايات البلاد.
وقال التجاني في تصريح صحفي محدود، إن لجنته ستعقد إجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع وزارة التعاون الدولي لمناقشة الإستراتيجية بعد إحالتها لمجلس الوزارء القومي بغرض إجازتها بعد إيداعها منضدة المجلس الوطني، وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ستزور الأيام المقبلة عدد من ولايات السودان للوقوف على المشاريع المنفذة بواسطة وزارة التعاون الدولي بعد ورود تقارير بشأنها للجنة.
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