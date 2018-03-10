رونالدو المذهل يهدي ريال مدريد الفوز في ضيافة إيبار

سجل كريستيانو رونالدو هدفا بضربة رأس قوية قرب النهاية ليهدي ريال مدريد الفوز 2-1 على مضيفه المتألق إيبار ليصبح على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت
وهز رونالدو الشباك للمباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات بعدما أحرز الهدف الأول لريال في الدقيقة 34 عقب تمريرة من لوكا مودريتش.
لكن إيبار صاحب المركز الثامن أدرك التعادل عن طريق إيفان راميس الذي تفوق في كرة عالية على سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.
ويمر رونالدو بحالة تألق وسجل مؤخرا هدفا في الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان ليقود ريال لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وكاد أن يهز شباك إيبار بضربة رأس بعد كرة عرضية من جاريث بيل لكن الحارس ماركو دميتروفيتش أنقذ الفرصة.
وكان رونالدو صاحب الكلمة الأخيرة عندما قابل كرة عرضية من داني كاربخال داخل المنطقة ووضعها برأسه قوية في شباك الحارس في الدقيقة 84 ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.
ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 28 مباراة وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يلتقي مع ملقة متذيل الترتيب يوم السبت أيضا ويتأخر بأربع نقاط عن أتليتيكو مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو يوم الأحد.
رويتز