وزير الداخلية لصحيفة (السوداني): منح بدون الكويت الجنسية السودانية (كذب وافتراء)

نفى وزير الداخلية الفريق د. حامد منان الميرغني؛ منح (بدون) دولة الكويت الجواز والجنسية السودانية، وقال الفريق منان لــ(السوداني) أمس – في مكالمة هاتفية من مطار القاهرة؛ في طريق عودته من رحلة عمل بالجزائر -: (ما تناولته صحيفة النهار الكويتية أمس؛ عارٍ من الصحة تماماً؛ وعبارة عن “كذب وافتراء”، فلا يمكن لدولة محترمة أن ترضى لنفسها أن تكون مكباً لمشاكل جنسيات الدول الأخرى)، وأضاف: (لم يتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية؛ وهي الوزارة المختصة بهكذا أمور، ولم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية).
وأكد وزير الداخلية أنهم لن يقوموا بتقديم حلول للآخرين على حساب الشعب السوداني؛ فنيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لشروط وقوانين محددة؛ وليس من ضمنها إعطاء الجنسية لأناس مرحلين من دولة أخرى حتى يتم توفيق أوضاعهم.
وتحت عنوان (البدون: فئة آمنة.. وجوازات سودانية)، قالت صحيفة (النهار) الكويتية أمس إن بدون الكويت الموجودون بأراضيها من العام 1966 وحتى 1979، من المقترح أن تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول، وبالتالي بوسعهم إما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات أو استخدامها للمغادرة كلياً أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم، مبيناً أن الدولة المرشح إصدار جوازات لهم منها هي (السودان).
الخرطوم: عطاف محمد مختار
السوداني
3 التعليقات
محمد
2018/03/10 at 7:24 م (UTC 2) رابط التعليق
ماتنفعل برااااحة .. بعدين خبر ذي دا يرد علية سفير السودان بالكويت أو الملحق الثقافي . لأن السفارة السودانية تستطيع منح جواز ..ووزارة الخارجية السودانية لديها حق إصدار جوازات .. ووزارة الداخلية أيضآ تمنح الجوازات .. ولو الريحة مافاحت أكيد ماكان بكون في كلام ذي دا
احمد
2018/03/10 at 7:43 م (UTC 2) رابط التعليق
الموضوع قديم بس يدوبك ريحتو الناس شموها
ameen
2018/03/10 at 7:40 م (UTC 2) رابط التعليق
بكون صاح لكن ما كلموك بس
انتظر بوروك ما تستعجل وتهجم ساي