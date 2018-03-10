مستثمرون روس وأتراك يشيدون منتجعات سياحية بالبحر الأحمر

كشفت ولاية البحر الأحمر عن توقيع إتفاقيات مع مستثمرين روس وأتراك لإنشاء منتجعات سياحية بالولاية، في وقت أكدت فيه إدخال شراكات جديدة في مجال السياحة.
وقال أحمد محمد طاهر مدير وزارة الإستثمار والصناعة بالولاية في تصريح لـ(smc) إنه تم وضع حجر الأساس لمنتجع “شنعاب” السياحي من قبل مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، مبيناً أن المنتجع يبعد (200) كلم شمال بورتسودان، مشيراً إلى إتفاق آخر لتنفيذ منتجع “الرقبة” السياحي بالتعاون مع دولة تركيا، مبيناً أن المنتجع يبعد (16) كلم شمال بورتسودان.
وأكد طاهر تنشيط العمل في مجال المناطق الحرة بإعتبارها مورد رئيسي، كاشفاً عن قيام (20) محجر في حوالي خمس محليات بالولاية.
وأوضح أن صافي التراخيص بالقطاعات للعام الماضي بلغ (73) ترخيص منها (42) بالقطاع الصناعي و(17) بالخدمي و(14) بالزراعي، مشيراً إلى أن عدد العمالة التي توفرها المشاريع بلغ (2866) وظيفة.
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