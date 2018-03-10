تعهدات بعون خارجي للسودان بقيمة (600) مليون دولار

كشف وزير التعاون الدولي السفير إدريس سليمان، عن تعهدات لعون خارجي للسودان بقيمة (600) مليون دولار، في ذات الوقت الذي توقع فيه حصول البلاد على عون خارجي في شكل منح غير مستردة وقروض ومعاملات تجارية وإستثمارات كبيرة.
وقال إدريس في تصريح لـ(smc) إن السودان سيشهد مزيداً من الإنفتاح الخارجي والتعاون الدولي الكبير خلال الفترة المقبلة، متوقعاً حدوث زيادة كبيرة في إنتاج الذهب والبترول والزراعة والثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي بالبلاد سيشهد استقراراً، كاشفاً عن قبول كبير للتعاون ووجود بدايات لشراكات حقيقية في هذا الصدد.
وأعلن وزير التعاون الدولي عن توجه إستراتيجي للتحول من العون الانساني تدريجياً إلى العون التنموي، بإعتبار أنه هو الذي ينفع الناس وهو الذي يكسب الديمومة والاستمرار.
smc.