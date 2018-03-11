السودان يتعاقد مع محطة تركية عائمة لتزويد البلاد بالكهرباء

أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، تعاقد وزارته على محطة تركية عائمة للتوليد الكهربائي، على ساحل البحر الأحمر، شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، السبت، عن الوزير قوله إن “المحطة العائمة ستنتج 150 ميغاواط تُستخدم متى ما دعت الحاجة”.
وأكد موسى أن السودان “وضع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الإمداد الكهربائي، خلال فصل الصيف المقبل”.
وأعلن أن “التوليد الكهربائي يعادل حجم الطلب من استهلاك الكهرباء”.
ووفق الحكومة السودانية، فإن إنتاج الكهرباء المحلي يبلغ 3 آلاف و300 ميغاواط.
ولم يتحدث الوزير السوداني عن اسم المحطة ولا الجهة التركية المتعاقد معها.
من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبدالرحيم جاويش، إن “المحطة متنقلة على ظهر سفينة ترسو على ميناء بشائر (شرق)”.
وتابع في حديث للأناضول أن الوزارة “تستخدم طاقة المحطة (المولّدة) حسب تقديراتها وحاجتها لطاقة إضافية”.
ومنذ مطلع العام الحالي، شهد السودان انقطاع في التيار الكهربائي عن كافة ولايات البلاد الـ18، ثلاث مرات.
وتشهد الولايات السودانية، طلبًا متزايدًا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الخرطوم / حسام بدوي / الأناضول