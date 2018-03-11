إبراهيم السنوسي يفاجئ الجميع ويصطحب كريمته لحضور عقد قرآنها بالمسجد

فاجأ مساعد الرئيس السوداني القيادي بالمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي الحضور لعقد قرآن كريمته بمسجد سيدة سنهوري يوم الجمعة ، باصطحابها معه إلى المسجد لحضور مراسم عقد قرانها بالطابق العلوي المخصص للنساء .
وعند بداية المراسم –حسب السوداني يوم السبت – نادى السنوسي على إبنته عبر المايك وقال لها ” قبلتي الزواج”. وتقدم الحضور في عقد القرآن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي كان وكيلاً للعروسة كما حضر مساعد أول الرئيس الحسن الميرغني، ومن الحضور قيادات الحركة الإسلامية بالمؤتمر الوطني والشعبي منهم علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع كما حضر أبناء الراحل الشيخ حسن الترابي وقيادات حزب الأمة وحركات دارفور.
الخرطوم(كوش نيوز)