والدة أمير قطر: يجمعنا بالسعودية تاريخ طويل ولا يمكن للحصار “محو جيناتنا”

قالت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن بلادها “يجمعها تاريخ طويل مع السعودية”.
وأضافت: “عدد من أسرنا تعيش في السعودية والبحرين والإمارات ولا يمكنهم محو هذه العلاقات بين عشية وضحاها.. حتى مع حصارهم لنا لا يمكنهم محو جيناتنا.. وأنا أعرف أشخاصا في هذه البلدان غاضبين مما جرى”.
جاء هذا في مقابلة مع مجلة “باريس ماتش” الفرنسية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية مساء السبت.
وتأتي تلك التصريحات في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأكدت الشيخة موزا “أن التهم التي وجهتها دول الحصار (الدول المقاطعة لقطر) ومنها السعودية لدولة قطر بدعم الإرهاب، لا أساس لها، وهي محض أكاذيب غير مجدية يعاد تكرارها”.
وأضافت: “عندما كان أولادي صغارا قلت لهم وهم لا يزالون يذكرون ذلك جيدا: لا تكذبوا أبدا؛ لأن الكذبة لا تدوم طويلا، ويوما ما ستدوي الحقيقة”.
وشددت على أن “قطر يجمعها تاريخ طويل مع المملكة العربية السعودية”.
ولفتت في هذا الإطار إلى “علاقات الزواج بين أبناء البلدين، والتنقل الدائم للمجتمعات القبلية في المنطقة وعدم وجود حدود بين بلدانها منذ زمن غير بعيد”.
وأكدت أن بلادها ازدادت قوة بعد الأزمة الخليجية.
وقالت: “مع الأزمة الحالية ازددنا قوة، وأصبحنا نركز على أنفسنا، وقطر اليوم أكثر اتحادا في ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد الذي تنامت شعبيته”.
محمد فهد / الأناضول