الارصاد تتوقع تفاوت معدلات هطول الأمطار

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاوت معدل كميات هطول الأمطار لموسم شهري مارس ومايو 2018م، وذلك بعد دراسة لوضع الغلاف الجوي والمحيطات العالمية ومخرجات النماذج العددية والاحصاءات المختلفة، وقالت إن أهمية توقعات الأمطار تأتي لارتباطها بالزراعة والرعي.
وقال مدير عام الهيئة د. أحمد عبد الكريم في تصريح صحفي أمس، إن كميات الأمطار تأتي جافة بالإقليم الأول الذي يشمل الولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والأجزاء الشمالية من ولاية نهر النيل وكسلا، والأجزاء الشمالية والوسطى من ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور.
وأضاف أنها تكون في حدود المعدلات المناخية الأعلى بالإقليم الثاني الذي يشمل الأجزاء الجنوبية من ولايات كسلا، الخرطوم، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق والنيل الأبيض، بجانب ولايات جنوب وغرب وشرق كردفان، وأشار الى أن الوضع يصبح أقل من المعدلات المناخية إلى حدود المعدلات المناخية بالإقليم الثالث الذي يشمل وسط وغرب وجنوب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور، وأعلن أن التوقع سيتم تحديثه شهرياً.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة