لماذا شعار فيسبوك أزرق؟ تعرَّف على معاني الألوان المستخدمة بالتصميمات

قد يرى البعض الألوان إضافةً جماليةً تُوضع على الأشياء، لكن الأمر أعمق قليلاً، فللألوان معانٍ ووظائف.
وعلى اتساع أطيافها، تُثير ألوان أو أطياف محددة من الألوان مشاعر مختلفة لدى البشر. وفي مجال الأعمال والتسويق، تحمل الألوان معاني ووظائف يستخدمها المصمم حسب احتياجاته. نتعرف عليها فيما يلي، بحسب تقرير موقع The Next Web المتخصص في التكنولوجيا.
معاني ووظائف الألوان
الأحمر: ارتبط الأحمر ارتباطاً تقليدياً بالحب والطاقة والشدة. لذا، فإن كثيراً من الإعلانات الموجودة على السيارات، أو أي شيء يرتبط بالحب، تُصمم بطيف من أطياف الأحمر.
الأصفر: يميل الأصفر إلى كونه يُستخدم للأشياء التي تودُّ نقل صورة البهجة والانتباه والفطنة. فالأصفر يُعتبر من الألوان التي تجذب الانتباه بشدة. على الرغم من هذا، لا يعتبر الأصفر خياراً جيداً إذا كنتَ تبحث عن خلفية لتطبيقك أو واجهته؛ إذ إن الأصفر يمكنه أن يسبب إعياء الانتباه. ولكن على الجانب الآخر، يعتبر الأصفر خياراً مثالياً لتصميم أيقونة التطبيق أو تصميم لقطة الشاشة الخاصة بالتطبيق.
الأخضر: يرتبط الأخضر بالنضارة والأمان والنمو. ولهذا السبب، ستجد أغلب شركات الأغذية الصحية والطبيعية تستخدم الأخضر لعلاماتها التجارية.
الأزرق: يبعث الأزرق في النفس مشاعر الاستقرار، والثقة، والراحة النفسية. وليس هناك مفاجأة في أن فيسبوك وتويتر يطغى اللون الأزرق على تصميمهما.
الأرجواني: يرمز الأرجواني إلى الملكية، والثروة، والأنوثة. الأرجواني يكون أكثر استخداماً مع المنتجات التي تستهدف النساء، وأيضاً مع منتجات الرفاهية.
لماذا الفيسبوك لونه أزرق؟
بجانب المعاني التي يوصلها اللون الأزرق للمُشاهد والتي ذكرناها بالأعلى، فإن هناك أسباباً أخرى دفعت زوكربيرغ إلى اعتماده بموقع فيسبوك.
فبحسب مجلة The New Yorker، فإن زوكربيرغ مصاب بعمى فيما يخص اللونين الأخضر والأحمر، ما يعني أن أكثر لون يستطيع رؤيته هو الأزرق.
وقال زوكربيرغ، في مقابلة مع المجلة الأميركية: “إن اللون الأزرق هو أغنى الألوان بالنسبة لي، وأستطيع أن أرى كل درجاته”.
هافغنتون بوست عربي