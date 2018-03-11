سر نجاح حفلات محمد حماقي مع وليد منصور

نجاحات عديدة حققها النجم محمد حماقي ومنظم الحفلات وليد منصور على مدار الأعوام السابقة، في الحفلات التي جمعتهما والتي كانت مليئة بالمفاجأت بداية من تصميم شكل المسرح الذي يسعي كلاهما لتطويره حفل تلو آخر، الأمر الذي يستطيعا تحقيقه بمعاونة فريقي عمل وهو ما ظهر في الحفل الأخير الذي أقيم أمس الأول الجمعة.
علاقة صداقة قوية تربط حماقي بوليد منذ بداية ظهور كليهما وتطور كبير توصلوا إليه بتفاهم جمعهما في العمل وينعكس على الحفل، ويعمل وليد منصور في مجال تنظيم الحفلات منذ أكثر من 13 عامًا وساهم طوال هذه الأعوام في ظهور الكثير من الحفلات بالشكل المطلوب.
يسعي النجم محمد حماقي لظهور حفله بشكل مميز كأي مطرب ولكنه يشرف على كل تفاصيل الجمهور سواء بوابات الدخول أو الخروج قبل بدء الحفل من أجل سلامة الجمهور، الأمر الذي لا يفعله نجوم كثيرون وهو ماجعله في مكانة متقدمة بشكل كبير ونجح في الحفاظ على علاقته بجمهوره.
بوابة فيتو
1 التعليقات
ابو فاطمة
2018/03/11 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
شاب مميز وطيب القلب نشكره علي تعاطفه مع المشاركات السودانيات في برامج ( صوت العرب الغنائي)