الاتحادي الأصل يرفض فصل (6) من طلابه بجامعة سنار ويعلن التصعيد

كشف المكتب القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية سنار عن ما وصفها بعملية الاستهداف التي تحاك ضده من قبل المؤتمر الوطني بالولاية، وقال انها اسفرت عن فصل (6) من طلاب الحزب بجامعة سنار.
وقال الامين السياسي عن الحزب بالولاية سيد محمد سليمان في تصريحات محدودة أمس، إن الطلاب المفصولين جزء لا يتجزأ من مؤسسات الحزب، وتوعد باتخاذ اجراءات تصعيدية تضع الولاية والجامعة تحت الضغط.
وأعلن سليمان رفضهم اية تسوية تقود الى تنازل الحزب عن موقفه الثابت والرافض لتقديم طلابهم لاسترحامات تساعد في عودتهم لقاعات الدراسة، وطالب ادارة الجامعة بالتراجع عن قرارها فوراً، ولفت الى انعقاد اجتماع بين مكاتب الحزب بالمحليات يوم امس لمناقشة الامر، وأوضح ان الاجتماع خلص الى تشكيل هيئة للدفاع عن المفصولين وإجراء طعن قانوني ضد القرار، بجانب ترتيبات مع القوى السياسية المعارضة بالولاية تساعد في الضغط على الحكومة، وقال (سنرتب لاستنهاض قواعدنا عبر عمل جماهيري).
الخرطوم: علي الدالي
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
ابو عمار
2018/03/11 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
بستغرب طالب يفصل بسبب تنفيذ اجنده حزب سياسي
سؤال هل الطلاب جاؤو الي دراسة ام الي تنفيذ اجندة احزاب تنفخ في قربة مقدودة
لا بارك الله في احزابكم جمعاء
ضيعتو الطلاب وعقائدهم
يا طلاب اطيعو الله واطيعو الرسول وولي امركم
وشوفو دراستكم احسن وافيد ليكم