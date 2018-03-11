بالفيديو .. حماقى ينقذ متسابقة سودانية بضمها لفريقه في «The voice»

اختار الفنان محمد حماقى المتسابقة السودانية لينا قاسم بعدما قدمت أغنية «أنا في انتظارك» للمطربة الراحلة أم كلثوم على مسرح برنامج «The Voice».
والتفت حماقى لاختيار المتسابقة في اللحظات الأخيرة، فيما عزفت باقى اللجنة عن الالتفات لها، وأشاد بصوت المتسابقة السودانية، متوقعًا استمرارها في الحلقات القادمة من البرنامج، لطريقتها المختلفة في الغناء.
يذكر أن الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «The Voice» يذاع كل سبت، على فضائيات MBC، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من المطربين محمد حماقي، وعاصي الحلاني، وإليسا، وأحلام.
بوابة فيتو