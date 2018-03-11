مرضى بالفشل الكلوي بالبحر الأحمر يشتكون من تردي الخدمات الصحية بمركز الغسيل

شكا مرضى الغسيل الكلوي بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات الصحية بمركز الغسيل ببورتسودان وعدم وجود أطباء اختصاصيين بالمركز وافتقاره لأبسط أحتياجاتهم الضرورية.
ولفت ممثل المرضى موسى محمد أحمد في تصريح لـ (الجريدة) امس، الى عدم توفر مركز لطوارئ أمراض الكلى بولاية البحر الأحمر مما يعرض المصابين بالفشل الكلوي للخطر، وأضاف أن المركز الوحيد بالولاية في بورتسودان يفتقر الى وجود اختصاصيي لأمراض الكلى والتغذية وكوادر تمريض مدربة.
وتابع أن المركز به (34) ماكينة غسيل قديمة يتم الغسل بها للمرضى في (3) ورديات في اليوم وأحياناً يتم استقطاع ساعة من المرضى لعمل وردية أضافية للمصابين بالفشل الكلوي الجدد، وتحسر على تعرض العديد من المواطنين المصابين بالفشل حديثاً للموت لعدم توفر ماكينات غسيل.
أشار موسى الى أن المركز بحاجة الى اصلاح اداري واختصاصيين ومهندسين مدربين ومؤهلين لتشغيل وصيانة الماكينات، وطالب بتوفير الأدوية الضرورية ووجبات وإدخال المرضى في التأمين الاجتماعي والصحي بالولاية لمقابلة الاحتياجات الضرورية لهم ولأسرهم، بالاضافة الى توفير خزانات مياه بالمركز لتشغيل الماكينات وتجنب تعطلها الامر الذي يتسبب في تأخير ورديات الغسيل وزيادة معاناة المرضى.
الخرطوم: عواطف ادريس
صحيفة الجريدة