مواطنو الدباسين بالخرطوم يدفعون بمذكرة لوزير التخطيط ويرفضون التصرف في ميدان (السهام)

كشفت متابعات (المصادر) عن تفاصيل جديدة في قضية احتجاجات مواطني منطقة الدباسين بولاية الخرطوم على اقامة انشاءات سكنية في ميدان السهام، حيث دفع الاهالي بمذكرة لوزير التخطيط العمراني بالولاية.
وقال مواطن بالمنطقة – فضل حجب اسمه- لـ (الجريدة) أمس، إن مواطنين بالمنطقة التقوا بمسؤولين من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم عند زيارتهم للميدان، وأشار الى الدفع بمذكرة للوزير عبر مسؤول بمكتبه، ولفت الى تلقيهم وعداً بعدم البناء في الميدان الى حين صدور قرار قضائي في القضية.
وكانت الاحتجاجات قد تجددت يوم الجمعة الماضية بإقامة وقفة احتجاجية داخل الميدان بعد عودة آليات الحفر وبدء عملية البناء فيه، والتي كانت قد توقفت في وقت سابق نتيجة لاعتراض المواطنين على تقسيم الميدان الى أراضٍ سكنية.
ويرفض المواطنون التصلاف في الميدان، ويشددون على ملكيتهم له باعتباره المتنفس الوحيد في المنطقة.
الخرطوم: وفاق قرشي
صحيفة الجريدة