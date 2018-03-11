الممثلة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع تشدد على حماية النساء

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاع براميلا باتن، على ضرورة استتباب الأمن داخل معسكرات النازحين مع تكثيف جهود الحكومة لحماية النساء عند الحركة خارج المعسكرات لأغراض كسب العيش أو في رحلة العودة لقراهم الأصلية أو في ظل أوضاع النزاعات القبلية، وذلك طبقاً لوزارة الخارجية السودانية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه امس، ان براميلا أشارت في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك امس الأول، لما وصفته بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني بدارفور، وبحملة جمع السلاح التي قامت بها الحكومة السودانية، وقالت إنها لمست ذلك في زيارتها للسودان مؤخراً، خلال طوافها على معسكرات الجنينة والفاشر .
وأضاف الناطق الرسمي أن الممثلة أمنت على التحسن الأمني في دارفور وعبرت في ختام حديثها في المؤتمر عن أملها في التوصل إلى اطار متفق عليه للتعاون المشترك بين الامم المتحدة والحكومة السودانية في هذا المجال.
وتابع أن الممثلة التقت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة ومنظمات المجتمع المدني بالخرطوم، وأجرت حواراً بناءً في اطار تطبيق العدالة وسبل التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والمسكوت عنه.
الخرطوم: حاتم درديري
صحيفة الجريدة