اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 11 مارس 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 32.00جنيه
الريال السعودي : 8.53جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 39.36جنيه
الدرهم الإماراتي : 8.76جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 8.77 جنيه
الجنيه الإسترليني : 44.16جنيه
الجنيه المصري : 1.81جنيه
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