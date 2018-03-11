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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2018/03/11

2018/03/11


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 11 مارس 2018م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 32.00جنيه

الريال السعودي : 8.53جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 39.36جنيه

الدرهم الإماراتي : 8.76جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 8.77 جنيه

الجنيه الإسترليني : 44.16جنيه

الجنيه المصري : 1.81جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

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