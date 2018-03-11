ميرغني صالح: ولاية القضارف تُعاني من صعوبات بالغة في تسويق المحاصيل

كشف والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد عن صعوبات بالغة لتسويق المحاصيل الزراعية بولايته، بجانب إنتاج التقاوى المحسنة بغرض زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأقر صالح خلال تدشين فعاليات معرض التقانات الزراعية الثامن بالقضارف بمشاركة ولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأزرق أمس، أن القضارف تُعاني من نقص في مواعين التخزين، وأعلن أن حكومته أنشأت صوامع تخزينية جديدة بسعة (40) ألف طن عبر شركة “زادنا” للتخزين الآمن والجاهز للمنافسة العالمية للصادر.
وأوضح صالح أن الصوامع الجديدة تضُم غرابيل وآليات نظافة لتحقيق الفائدة القصوى لخدمة المزارعين لتحقيق التخزين الآمن والحفاظ علي المحصول من التلف وقيمته الغذائية، وأشار إلى أن حكومته تجاوزت صعوبات التسويق والإنتاج بإنشاء بورصة عالمية لخدمة المزارعين لتسويق مُنتجاتهم عالمياً لزيادة إيرادات الدولة.
وكشف صالح عن إنتاج التقاوى المحسنة عبر وزارة الزراعة بعد عودة مركز سمسم للولاية، وعزا نقص الإنتاج وتقلُّص المساحات الزراعية لعدم توفر التقاوي في الوقت المناسب.
الصيحة.