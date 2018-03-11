معتمد بحري: يوجد ضباط إداريون “لا خير فيهم

أقر مُعتمد محلية بحري اللواء ركن حسن محمد حسن بوجود ضباط إداريين بمحليات الولاية المختلفة يُتابعون أعمالهم من داخل المكاتب فقط، دون تفقُّد الأسواق ومراقبتها.
وقال حسن خلال حديثه بمنتدى “الساحة الخضراء الثقافي” بعنوان “مبادرات مُشرقة مُعتمدية الخرطوم بحري نموذجاً” أمس، “أمثال هؤلاء لا خير فيهم”، وقطع بأنهم في المحلية يشعُرون بمُعاناة المواطنين وقضاياهم اليومية في المواصلات والمياه والنفايات وغلاء الأسعار.
وتوقع أن تظهر الجوانب الإيجابية للسياسات الاقتصادية الآنية بعد ثلاث سنوات من تطبيقها، وقال “أكون كاذباً لو قلت أرى نتيجة لها على أرض الوآقع في الوقت الحالي”، لكنه أشار إلى أن الحكومة رفعت مئات الأسر من دائرة الفقر بعد زيادة المبالغ المالية المُخصصة لها.
وأقر المُعتمد بوجود شح في السيولة المالية خلال الأيام الحالية، ودعا المُواطنين لمزيد من الصبر والتحمل حتى الخروج من هذه المحنة. وكشف أن رئيس الجمهورية يجتمع بنفسه يومياً باللجنه الاقتصادية. وفي سياق آخر شدد المُعتمد على ضرورة مُحاربة الأمية بمحليته.
من جانبها، قالت مديرة إداره تعليم الكبار بمحلية بحري منى محمد بابكر، إن مشروع “حلم النيل” الذي أعلنه معتمد المحلية عام 2016 ساهم في تعليم أعداد كبيرة من الأطفال العاملين في الأسواق، بالإضافة إلى بائعات الشاي والعاملات في المنازل وغيرهم من الشرائح المُستهدفة بتعليم الكبار، وكشفت عن وجود “17” مركزاً لتعليم هذه الفئات، وقالت إن هذه المراكز تضُم أكثر من “486” دارساً ودارسة مجاناً، وأشارت إلى وجود نحو “630” في سن الدراسة لم يجدوا حظهم من التعليم بسبب النزوح وعدم وجود مدارس في بعض المناطق بالمحلية، وتوقعت أن تقل هذه الأعداد بانتشار مراكز مشروع حلم النيل، ونوهت إلى أن نسبة الأمية بالمحلية تصل إلى 24%.
الصيحة.
1 التعليقات
mukh mafi
2018/03/11 at 4:55 م (UTC 2) رابط التعليق
طوالي تشوته برة المانفع يا يشتغل يا يمشي يرقد جنب امه لانه دي مصيبة البلد مافي زول شايف شغله وقاعدين يجعجعوا ويتفاصحوا عبر الوسائط .. اي موظف عمله ميداني يكون معاه جهاز اتصال وبه جي بي اس عشان مايكون نائم ويقول في السوق .ز لابد ان يتواجدوا في مناطق العمل والميدان والا ينكشحوا كشحهم بلا الخمل