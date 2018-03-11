بداية حصاد القمح بمشروع الجزيرة “الأربعاء” و”862″ جنيهاً لجوال التقاوي.

علنت اللجنة العليا لمتابعة حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة انطلاقة حصاد المحصول منتصف مارس الجاري “الأربعاء” المقبل بعد زراعة “272” ألف فدان من مساحة المشروع على مستوى الجزيرة والمناقل، وأشارت إلى أن وزارة المالية حدّدت سعر جوال القمح المخصص للتقاوي زنة “100” كيلو “862” جنيهاً ومبلغ “750” جنيهاً سعر جوال القمح.
ووافقت لجنة متابعة حصاد القمح خلال اجتماعها أمس ببركات برئاسة محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة وفقاً لـ”سونا”، تشكيل لجنة لمتابعة استقطاب الحاصدات من داخل وخارج المشروع، وأعلنت وجود حوالي 500 حاصدة داخل المشروع حتى الآن، فضلاً عن تحريك لجان لولايتي النيل الأبيض والقضارف لاستقطاب مزيد من الحاصدات بغية الفراغ من عمليات الحصاد في وقت مبكر وتقليل الفاقد من القمح.
الصيحة.