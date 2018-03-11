الأرصاد: معدلات الأمطار في “مارس- يوليو” ستكون جافة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن معدلات كميات الأمطار للفترة من مارس إلى يوليو ستكون جافة فى الإقليم الأول، وفى حدود المعدلات المناخية في الإقليم الثاني، وأقل من المعدلات المناخية في الإقليم الثالث إلى حدود المعدلات المناخية، وأشارت الهيئة إلى أن توقعات الأمطار تحدث شهرياً لجهة أن أهميتها تأتي لارتباطها بالزراعة والرعي.
وقال المدير العام للهيئة د. أحمد عبد الكريم وفقاً لـ”شبكة الشروق”، إن الإقليم الأول يشمل الولاية الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والأجزاء الشمالية من ولاية نهر النيل وكسلا والأجزاء الشمالية والوسطى من ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور، وقال إن معدلات الأمطار تكون في حدود المعدلات المناخية الأعلى بالإقليم الثاني، ويشمل الأجزاء الجنوبية من ولايتي كسلا والخرطوم وولاية القضارف والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والأبيض وولايتي جنوب وغرب وشرق كردفان بعد دراسة لوضع الغلاف الجوي والمحيطات العالمية ومخرجات النماذج العددية والإحصاءات المختلفة، بينما يشمل الإقليم الثالث وسط وغرب وجنوب كردفان ووسط وغرب دارفور.
الصيحة.