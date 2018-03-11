مسرح مهيرة بـ”دنقلا” يحتضن فعاليات دنقلا عاصمة للثقافة السودانية

بمشاركة الفنان “جمال فرفور”
أعلنت الولاية الشمالية اكتمال ترتيباتها كافة لانطلاقة فعاليات دنقلا عاصمة للثقافة السودانية، بحضور كل وزراء الثقافة بالسودان، اليوم (الأحد)، وغداً (الإثنين)، وافتتح والي الولاية أمس (السبت)، المكتبة الثقافية المصاحبة للفعاليات.
وقال والي الشمالية “علي عوض محمد موسى” إن ولايته ستشهد انعقاد الملتقى التنسيقي السابع على مستوى وزراء الثقافة الولائيين على هامش الفعالية.
وأضاف “كما سيتم تدشين دنقلا عاصمة للثقافة السودانية للأعوام (2018 – 2019 – 2020)، وذلك مساء غدٍ الإثنين، في مسرح مهيرة بدنقلا، بمشاركة واسعة من المبدعين والمطربين، على رأسهم المطرب جمال فرفور”.
المجهر السياسي .