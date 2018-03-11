القبض على شبكة من (8) متهمين تنشط في خطف حقائب الفتيات والمسنات

تمكنت مباحث محلية جبل أولياء من وضع يدها على أخطر شبكة، أرقت مضاجع سكان محلية جبل أولياء، بمتوسط بلاغات تصل (3) بلاغات في اليوم، مما زعزع أمن المواطنين، الأمر الذي قاد الشرطة لنشر أفرادها التابعين للمباحث في كل أرجاء المحلية، للوصول لهؤلاء المتهمين. وقد تم القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات التي تشمل على حقائب نسائية بمحتوياتها الخاصة وهواتف ذكية بمختلف أنواعها، وقد تم تدوين البلاغ في مواجهتهم تحت طائلة السرقة، وسوف يتم تسليم اثنين من المتهمين لدائرة اختصاص الخرطوم شرق، لارتكابهما جرم سطو بمنطقة شرق الخرطوم، فيما تم القبض على متهمين بذات التهمة، وحرزت مواتر تستخدم في خطف الحقائب بمنطقة الامتداد، وأسفرت نتائج التحقيق عن وجود بلاغات في مواجهة المتهمين في منطقة بحري.
المجهر السياسي .