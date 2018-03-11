وزارة الكهرباء نحرص على استقرار الكهرباء خلال الصيف

أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان “معتز موسى” حرص الوزارة على استقرار الإمداد الكهربائي خلال فصل الصيف بعد إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل وتوزيع وتوليد الكهرباء.وشكل الوزير لجنة من الخبراء للتحري حول أسباب انقطاع الكهرباء، لكنه نفى وجود عمل تخريبي.وأعلن “موسى” في تصريحات إذاعية أمس (السبت)، الوقوف على جاهزية شبكات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً متصلة في شبكات التوزيع والنقل ومحطات التوليد بشقيها الحراري والمائي، وأحدثت توليداً خارج الشبكة القومية. وحول الطاقات المتجددة أشار الوزير إلى خطة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة المياه ذات التكلفة الأقل، مؤكداً تنفيذهم لـ(500) مشروع من حصاد المياه.
المجهر السياسي.