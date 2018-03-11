بورصة السعودية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات

ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، في تعاملات اليوم الأحد 11 مارس / آذار، بدعم من توقعات بتدفق استثمارات أجنبية في الأشهر المقبلة.
ذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر السعودي صعد بنسبة 1.8 في المئة، في أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 7696 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
ويتوقع مستثمرون أن تصدر قرارات بتصنيف الرياض سوقا ناشئة من قبل مؤشر “إف تي إس إي” للأسواق الناشئة، في نهاية مارس الجاري، وقرارا آخرا في يونيو المقبل، وهو ما قد يجذب استثمارات أجنبية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة.
وسجلت أسهم الشركات المنتجة للبتروكيماويات والبنوك مشتريات كثيفة اليوم، وقفزت أسهم بنك الرياض بنسبة 3.5% بعد أن أعلنت الرياض المالية عن خطة لزيادة رأسمال صندوق الرياض إلى 1.63 مليار ريال.
اسبوتنك