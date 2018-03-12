عبد العزيز دفع الله يهاجم المؤتمر الشعبي ويتهمه بالمساهمة في هزيمة الحوار

هاجم عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عبد العزيز دفع الله، المؤتمر الشعبي، واتهمه بغلبة تكتيكاته لموقفه المبدئي مما أدى الى مساهمته فيما وصفها بهزيمة الحوار، وانتقد في الوقت ذاته تأخر إيداع قانون الصحافة والمطبوعات بالبرلمان، واعتبر أن تبرؤ الجهات المختصة عنه يدل على عدم وجود مؤسسات حقيقية بالدولة.
وكشف دفع الله في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل، عن اتجاه احزاب الحوار بالبرلمان لتفعيل قانون مفوضية مكافحة الفساد كخطوة لتحسين الاقتصاد.
وأشار دفع الله الى ان مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لم يصل للجنة حتى الوقت الراهن، وقال (وهو مشوه ومحل خلاف وحتى اتحاد الصحفيين رفضه)، وأضاف (ما يحدث الآن فوضى وصراع ومن المفترض أن يتم تشكيل رأي عام حوله قبل ايداعه منضدة البرلمان وأن يخضع للدراسة في الوطني، هذا إذا كان حزباً محترماً عليه ان يدرس مشروع القانون قبل خروجه للعلن) .
وهاجم عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، الآلية التنسيقية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووصفها بالعلة الحقيقية التي هزمت الحوار، ورأى أن أعضاء تلك اللجنة غير مؤهلين أخلاقياً وليس لديهم قدرات فنية لأنهم غير مدركين لمهامهم الأساسية وليست لديهم مرجعية، وأرجع ذلك الى انه تم استيعابهم قبل نهاية الحوار.
وحمل دفع الله الأعضاء الجدد للجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، مسؤولية هزيمة فكرة الحوار لقيامهم بتفويض الرئيس بتشكيل الحكومة، وتساءل (كيف تفوض من دعاك للحوار؟).
صحيفة الجريدة