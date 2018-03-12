خدّر زوجته ليقدمها هدية لصديقه المقرّب!

حادثة صدمت الملايين في مصر بعد الكشف عن جريمة أخلاقية بشعة، بطلها زوج خدر زوجته وقدمها هدية لصديقه، لتحمل منه.
والأغرب أن الزوج برر جريمته في اعترافاته بعدم قدرته على الإنجاب.
وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من أسرة «أ.ال» (21 سنة، ربة منزل) بقرية كفور العرب دائرة المركز، تتهم فيه زوجها «أ.ع» (26 سنة، فلاح) بتخديرها دون علمها، وقدمها لصديقه «ع.ز» ليغتصبها حتى حملت منه، بحجة عدم قدرته على الإنجاب، مؤكدين اعتراف صديقه لهم بتفاصيل الواقعة.
والقت الشرطة القبض على الزوج والصديق.
واعترف الصديق بتفاصيل الواقعة، قائلا: “فوجئت بالزوج يطلب مني ممارسة الرذيلة مع زوجته لأنه فشل في الإنجاب منها، وطرق جميع الأبواب لحل تلك المشكلة ولم ينجح، وأصبح يشعر بالضعف والخزي أمام أسرتيهما، وأنه سيقوم بتخديرها دون علمها على أن أقوم بممارسة الجنس معها حتى تحمل مني دون علمها، وبالفعل حدث ذلك. وبعدها احتفل هو وزوجته بالحمل”.
وطالب الصديق بإجراء تحاليل DNA للجنين للتأكد من أنه ابنه، مؤكداً رغبته في الحصول عليه عقب الولادة، فيما أنكر الزوج الواقعة وادعى أن صديقه يروج أكاذيب ضده وضد زوجته.
لكن الزوجة اتهمت زوجها بأنه أعطاها منوماً، واتفق مع صديقه بأن يمارس الرذيلة معها إلى أن حملت منه سفاحا على فراش الزوجية. وقالت الزوجة في بلاغها، إن زوجها قام بدعوة صديقه من أجل تناول العشاء معه في بيت الزوجية الخاص به، وبعد أن وضع المخدر لزوجته في الطعام، قام صديق الزوج بفعلته في وجود الزوج.
وسادت حال من الغضب بين أسرة الزوجة وأهالي القرية لغرابة الواقعة وبشاعتها، وحاولوا الفتك بالزوج لولا تدخل الشرطة، التي فرضت تمركزات أمنية لمراقبة الحالة الأمنية في القرية.
صحيفة الجديد
1 التعليقات
السوداني الخطر
2018/03/12 at 11:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
مصر أم الدنيا
كل شي غريب في مصر