الحكومة اليونانية تجمد أنشطة كرة القدم بعد الاقتحام المسلح لقمة الدوري

قررت الحكومة اليونانية تجميد جميع أنشطة كرة القدم في البلاد، بعد أحداث الشغب التي شهدتها قمة المرحلة الخامسة والعشرين للدوري اليوناني الممتاز بين آيك أثينا وباوك مساء أمس.
وشهدت اللحظات الأخيرة من المواجهة أحداثًا استثنائية، بعد إلغاء حكم المباراة هدفًا لمصلحة باوك، ليقتحم رئيس باوك ملعب المباراة مدججًا بسلاحه الخاص، مما اضطر الحكم إلى إنهاء المباراة.
وتبعًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قررت الحكومة اليونانية إيقاف جميع المسابقات الكروية، بعد تكرار أحداث العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث تأجلت مواجهة باوك مع أوليمبياكوس بسبب اعتداء جماهير باوك على المدير الفني لمنافسهم في اللقاء.
ويتصدر آيك أثينا جدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوليمبياكوس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل باوك المركز الثالث برصيد 49 نقطة.
ويلعب المحترف المصري عمرو وردة في صفوف فريق أتروميتوس اليوناني، الذي يقدم موسمًا مميزًا، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.
المصدر: يلا كورة.