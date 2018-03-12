حقيقة ما يتداول حول “مقر” بعثة السودان بجنيف

نفى مصدر مقرب من مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ما يتداول من شائعات حول بيع مقر بعثة السودان لدى الأمم المتحدة “بجنيف” بحسب إتصال(كوش نيوز) يوم الأحد، الذي أفاد أن بعثة السودان لدى الامم المتحدة بجنيف لا تملك أصلاً مقراً منذ تاسيسها، وانما لها منزل سفير تم شراؤه في بداية التسعينيات على يد السفير علي أحمد سحلول “رحمه الله”، ثم جري تبديله في العام 2017 بمنزل آخر في عهد د.مصطفي عثمان اسماعيل المندوب الدائم الحالي،وقد تم الاجراء بكل سلاسة ويسر، كما لا توجد للبعثة اي قضايا امام المحاكم تتعلق باي عقار وبالتالى لم يصدر اى حكم بتغريم البعثة كما ورد “بالشائعة المفبركة” ان الصحف السويسرية نشرت مقاضاة البعثة البارحة، بينما لم يذكر مصدر الشائعة أي اسم صحيفة سويسرية ولا رابط يثبت ادعائه المكذوب.
وأكد المصدر لـ (كوش نيوز) أن البعثة تمتلك الان مقر سكن للمندوب الدائم (بيت السودان) في افخم احياء جنيف وسط مجموعة من البعثات الدبلوماسية وهو مقر راقي يليق بالسودان وتاريخه وكرم انسانه، يسع كل اعضاء الجالية ويستقبلهم في المناسبات الاجتماعية.
ويذكر أن شائعة تم تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي، تتحدث عن ﺑﻴﻊ بعثة السودان بجنيف مقرها ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻘﺮ ﺃﻗﻞ ﻛﻠﻔﻪ لدواعي الثقشف بأمر من رئيس الجمهورية، وقد صدر حكم بإلزام البعثه بدفع غرامه”مليون دولار بالإضافه لقيمة المقر التي تقدر بملاييين الدولارات لعدم تسليمها المقر السابق، الأمر الذي وصفه المصدر بخبر(مشتول) فاقد للمصداقية عار عن الحقيقة.
أبومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابوهبه
2018/03/12 at 5:43 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب تمحيض السبب الذي من اجله تم البيغ والبديل وفرق الاسعار فرجل من خانة وزير يتحول لسفير لا يثق في امانته