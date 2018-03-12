سامح شكري يلتقي وزير الدفاع بجنوب السودان

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الإثنين، كول مايونج جوك وزير الدفاع بجنوب السودان خلال زيارته الحالية إلى جوبا، حيث تناول اللقاء تطورات مبادرة الحوار الوطني وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استمع خلال اللقاء إلى تقييم للأوضاع الأمنية في جنوب السودان، فضلا عن الجهود الجارية للتسوية السياسية خاصة من خلال مبادرة الحوار الوطني، وتقييم وزير الدفاع للجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان وسلامة شعبه الشقيق، ومن ثم دعم كل جهد يستهدف تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان.
المصدر: الأهرام المصرية.