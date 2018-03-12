توفير 600 حاصدة لحصاد القمح بمشروع الجزيرة

أعلن البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن توفير 15 ألف بآلة خيش و600 حاصدة لمقابلة احتياجات حصاد 275 ألف فدان مزروعة بمحصول القمح داخل مشروع الجزيرة بكلفة 200 مليون جنيه .
وأشار محجوب أحمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة في تصريح لـ (سونا) إلى أن إعلان السعر التركيزي الجديد بمبلغ 750 جنيهاً لجوال القمح زنة 100 كيلو عزز زراعة القمح بالمشروع .
وكشف محجوب أن جملة صرف البنك الزراعي لعمليات التحضير وتوفير المدخلات “السماد والتقاوي والترحيل” بلغ 500 مليون جنيه، مشيرا الى إكتمال توزيع الخيش للمزارعين وتهيئة المخازن برئاسة القطاع والفروع لاستلام محصول القمح .
وتوقع محجوب أن يشهد هذا الموسم إنتاجية عالية من القمح للطقس الملائم كما توقع زيادة مساحات القمح المزروعة في الموسم 2018م – 2019م وذلك للسعر المجزي للمحصول.
smc.