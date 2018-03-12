السفير السعودي يبدي إعجابه بـ”الزواج الجماعي” للشباب السوداني

أبدى سفير المملكة العربية السعودية، علي بن حسن بن جعفر، إعجابه بمبادرات الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وجهود الخدمات التي تقدم إلى المجتمع خاصة تجربة الزواج الجماعي، داعياً لتعزيز التعاون بين شباب البلدين في المجالات كافة.
وقال جعفر لدى زيارته الإثنين لمقر اتحاد الشباب ولقائه مساعد الرئيس ياسر الصادق، ومدير المؤسسة الشبابية للإنتاج الإعلامي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، قال إن الشباب السوداني يقود مبادرات حقيقية تسهم في النمو المجتمعي.
وأعرب عن إعجابه بالإنجازات التي حققها الشباب السوداني خلال المرحلة الماضية، كما وقف على الخطة الاستراتيجية للدورة الحالية، ومرحلة البناء التطوير المؤسسي للاتحاد وتحويل الأمانات إلى مؤسسات للإسهام في عملية البناء والتعمير الوطني.
ودعا السفير السعودي قيادة اتحاد الشباب السوداني إلى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، كما دعا إلى التواصل الفعال واستمرار الشراكات مع الهيئات الشبابية النظيرة في المملكة العربية السعودية.
هذا وقد قدم السفير التهنئة لمدير المؤسسة الشبابية للإنتاج الإعلامي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، على النجاح الذي حققته خلال الفترة الوجيزة من ميلادها.
وفي السياق وصف مساعد رئيس الاتحاد ياسر الصادق، أن زيارة السفير السعودي بـ”المهمة والمحفزة للشباب”، داعياً للتنسيق خاصة وأن الرياض بها عدد من الشباب السوداني ما يعمق من أواصر العمل المشترك وعقد الشراكات.
من جهته أعلن مدير المؤسسة الشبابية للإنتاج الإعلامي، الشروع الفوري في الترتيب لعقد دورات تدريبية للشباب السوداني خلال المرحلة المقبلة بإشراف وزارة الإعلام السعودي في العاصمة الرياض.
شبكة الشروق