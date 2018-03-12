تفاصيل جديدة فى قضية مقتل زوجة مهدي شريف بالخرطوم

استمعت المحكمة للمتحري الأول مساعد شرطة ياسر علي في قضية مقتل زوجة رجل الأعمال مهدي شريف والتي تواجه الاتهام فيها زوجة ابنها وشقيقتها.
وكشف المتحري في أقواله أمام قاضي المحكمة عثمان إبراهيم ،أنه بتاريخ البلاغ أبلغ مهدي الشريف بأن زوجته قد توفيت في ظروف غامضة وأنه هو أول من قام بزيارة مسرح الحادثة ووصف وضع المرحومة ممدودة من الاتجاه الجنوبي والشمالي وكانت مغطاة بـ(بطانية) وتم رفع البصمات وتصوير الجثة ورسم كروكي لمسرح الحادثة كما تم وضع متعلقات المرحومة وهي عبارة عن (جلباب نسائي، وشداد، وعدد ثلاثة موبايلات) كمعروضات في البلاغ، وأكد المتحري أن المتهمتين لم تكونا موجودتين لحظة زيارته لمسرح الحادثة، وأكد المتحري بعد تقرير الطبيب تم إرسال الجثمان إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة بواسطة أورنيك (8) جنائي، وتم تعديل مادة الاتهام بواسطة النيابة بعد تقرير الطبيب الشرعي من المادة 51إجراءات إلى 130 القتل العمد من القانون الجنائي.
وقال المتحري الثاني ملازم أول إبراهيم سليمان من جهته إنه وبزيارته لمسرح الحادثة، استنتج وجود شبهة قتل وبدأ التحري بشقيق المرحومة أولاً ثم أبنائها، وأشار إلى أنه قبل كسر الخزنة الخاصة بالمرحومة، قالت لهم المتهمة الأولى بأن الخزنة خالية ولا توجد بها أي مبالغ مالية مضيفاً “فعلاً تم كسر الخزنة بواسطة فني لعدم وجود المفتاح ولم يتم العثور سوى على مبلغ (50) جنيهاً وبطاقات علاجية خاصة بالمرحومة وأوراق خاصة بقطعة أرض سكنية “.
ووصف المتحري حالة المتهمة في تلك اللحظات بأنها كانت غير طبيعية ومرتبكة، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة هيئة الاتصالات للحصول على مكالمات المتهمة وتم اكتشاف أنها أجرت (62) مكالمة صادرة من تلفون إلى أرقام مختلفة إلى جانب مكالمة لشقيقتها المتهمة الثانية في نفس زمن ويوم الحادثة من الساعة (8ـ11) صباحاً ، كما أكد المتحري بأنه وبناء على أقوال الخادمة في المنزل فإن المتهمة الأولى هي آخر من كانت متواجدة مع المجني عليها بالمنزل.
الخرطوم: آيات فضل
السوداني