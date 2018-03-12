إحباط محاولة تهريب سبائك ذهب مخبأة في حذاء راكبة بمطار الخرطوم

نجحت سلطات أمن مطار الخرطوم الدولي الاحد في إحباط محاولة تهريب (4) سبائك ذهب كانت مخبأه داخل حذاء راكبة في طريقها إلى الهند .
وبحسب صحيفة المجهر فأن السلطات الأمنية كانت قد إشتبهت في راكبة في طريقها لمغادرة البلاد على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى أديس أببا ، ومنها إلى دولة الهند ،
وأوضح مصدر أن ضابط الأمن مدينة علي محمد كانت قد شكت في حركة الراكبة المريبة داخل غرفة السلامة ، مما دفعها إلى إعادة تفتيشها مرة ثانية ، حيث تم العثور داخل حذاء الراكبة على (4) سبائك ذهب ، تم تسليم الراكبة لى جهات الإختصاص لإتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتها .
الخرطوم (كوش نيوز)