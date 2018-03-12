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جرائم وحوادث

2018/03/12

2018/03/12


إحباط محاولة تهريب سبائك ذهب مخبأة في حذاء راكبة بمطار الخرطوم



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نجحت سلطات أمن مطار الخرطوم الدولي الاحد في إحباط محاولة تهريب (4) سبائك ذهب كانت مخبأه داخل حذاء راكبة في طريقها إلى الهند .

وبحسب صحيفة المجهر فأن السلطات الأمنية كانت قد إشتبهت في راكبة في طريقها لمغادرة البلاد على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى أديس أببا ، ومنها إلى دولة الهند ،

وأوضح مصدر أن ضابط الأمن مدينة علي محمد كانت قد شكت في حركة الراكبة المريبة داخل غرفة السلامة ، مما دفعها إلى إعادة تفتيشها مرة ثانية ، حيث تم العثور داخل حذاء الراكبة على (4) سبائك ذهب ، تم تسليم الراكبة لى جهات الإختصاص لإتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتها .

الخرطوم (كوش نيوز)

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