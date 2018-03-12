الأخضر يتراجع مقابل الجنيه السوداني .. تعرف على سعر الدولار اليوم

تراجع الدولار مقابل الجنيه مع إفتتاح أسواق المال في الخرطوم يوم الأحد 11 مارس 2018 في السوق الموازي وإستقر يوم الإثنين 12 مارس 2018 على نفس السعر، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 32.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.50 جنيه.
يوم الخميس 8 مارس 2018 في السوق الموازي مع ختام تعاملات الأسبوع، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة كوش نيوز بالخرطوم ،سجل الدولار 33.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 8.80 جنيه.
وبإطلاع محرر كوش نيوز على موقع بنك السودان الرسمي، فقد تقرر أن يكون سعر الدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء الموافق 13 مارس 2018م، 27.0672 جنيهاً للحد الأدنى والسعر التأشيري 28.1950 جنيهاً والنطاق الأعلى 29.3228 جنيهاً ، أي أن معدل النطاق ±4%،.
أحمد الفاضل
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كندورة
2018/03/13 at 2:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت يا زول موهوم ولا شنو
الدولار دا لو ما رجع لي 2 جنيه مافي تراجع
الدولار ثابت جنيهنا نحن الكحيان
شوفوا طريقة رجعوا الجنوب يا وهم