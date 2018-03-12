سفير أنقرة لدى الخرطوم: نعمل على تسهيل إجراءات علاج السودانين في تركيا

أعلن سفير تركيا لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، يوم الإثنين، أن بلاده ستعمل على تسهيل إجراءات علاج السودانين بدولة تركيا.
جاء ذلك خلال لقائه، في مقر السفارة التركية بالخرطوم، بوفد من شركة شيكان للتأمين (حكومية) برئاسة رئيس مجلس إدارتها الفريق أول يحي محمد خير، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وقالت الوكالة إن “اللقاء بحث إمكانية توفير العلاج للسودانيين بتركيا”.
ونقلت عن السفير التركي قوله “إن السفارة ستقوم بالاتصالات اللازمة مع المستشفيات التركية بالتنسيق مع شركة شيكان”، موضحاً “أن مستشفيات بلاده بمتطورة وذات جودة عالمية”.
وأضاف أن “السفارة ستعمل على تسهيل إجراءات منح التأشيرة للسودانيين المسافرين بغرض العلاج في تركيا”.
وتقدم تركيا سنويا العلاج لـ 100 مريض سوداني من الحالات الحرجة بالمجان في أنقرة وإسطنبول.
وبدأت شركة “شيكان” العمل في مجال التأمين أواخر 1990.
وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا بعد وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنا لافتا خلال الفترة اللاحقة.
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول