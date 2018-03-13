أمانة الشباب الإتحادية تخدع مساعد رئيس الجهمورية ومرافقيه من الوزراء

قامت قيادة أمانة الشباب ومدير مركز التدريب التابع لها، بإقامة إستقبال لمساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني د.فيصل حسن إبراهيم ومرافقيه عصرالأحد 11 مارس، بمباني مركز التدريب التابع لها والذي بنى عليه العنكبوت خلال تولي أمين أمانة الشباب الحالي، بحسب معلومات تحصلت عليها (كوش نيوز)، نُفض عنه الغبار خلال يومي الجمعة والسبت للاستعداد للزيارة المعلنة من قبل مساعد رئيس الجمهورية ومرافقيه، ومن المفارقات تقديم مساعد رئيس الجمهورية لتخريج دفعة من المتخرجين في الإعلام وتسليم شهادات أظهرت كأنها دورة تدريبية، بينما لم يتلق فيها المتدربين غير محاضرة مرتجلة استمرت لاقل من ساعتين، كما نفض الغبار عن أجهزة حاسوب كانت مُكدسة بمبنى المركز لعدة أشهر، نفض عنها الغبار يوم السبت ووضعت على طاولات لإظهارها بأنها مركز للاعلام الالكتروني يستطيع أن يقدم المستحيل، كما عرض تضخيم لإنجازات وخطط وأفكار خلال إجتماع مساعد رئيس الجمهورية مع المكتب التنفيذي للامانة لاتوجد إلا في الخيال.
وقال المصدر لـ (كوش نيوز) أن مظهر الترتيبات المستعجلة لإستقبال مساعد رئيس الجمهورية ونفض الغبار خلال يومين يُقدم كعينة للأسلوب الذي يتم به خداع المسؤولين في أعلى الهرم وتغييب الحقائق المجردة عنهم وتصوير الأوضاع بشكل “وردي” حفاظاً على مناصبهم.
وكان قد رافق مساعد رئيس الجمهورية في زيارته وزير الموارد المائية والكهرباء رئيس قطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني د.معتز موسى، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.تهانى عبد الله عطية، ووزير الدولة بوزارة الزراعة م. الصادق فضل الله، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة (سوداتل) أمين أمانة الرياضة بامانة الشباب”طارق حمزة زين العابدين” وعدد من المسؤولين.
الخرطوم( كوش نيوز)