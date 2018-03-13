مش دايمًا عز .. ماذا يحدث لظهرك نتيجة تحمله “كرشك”

إذا كنت من ضمن الأشخاص الذين يتصورون أن الحفاظ على الكرش دليل على العز والحياة المنعمة، عليك أن تعيد النظر فى هذا التصور مرة أخرى ، خاصة إذا عرفت تأثير هذا الكرش على صحتك بشكل عام وبالأخص على عظامك.
كيف يتحمل ظهرك ” كرشك ”
الدكتور محمود عبد الغني، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب جامعة الأزهر، قال فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن الكرش يسبب أضرارا صحية على العظام، وبالأخص الظهر ، لافتا إلى انه كلما كبر حجم ” الكرش” كلما كان التأثير السلبى على الظهر كبير، حيث من الممكن أن يصاب الشخص بتقوص فى الظهر ، فضلا عن تأثيره على المفاصل.
وأشار إلى أن زيادة الحمل على مفاصل الظهر قد يقود الشخص للإصابة بالإنزلاق فى الفقرات ، وغيرها من المشكلات الصحية ، التى يتمثل أقلها فى الإحساس بالألم الدائم نتيجة ما تتحمله الفقرات .
وأضاف يجب على مريض السمنة، إتباع نظام غذائى للتخلص من الوزن الزائد، وممارسة رياضة المشى لمدة نصف ساعة يومياً لتقوية عضلات البطن، مشيراً إلى إن ممارسة المشى ضرورة للوقاية من أمراض نفسية وعصبية، كما إنه يساعد على عمل الجهاز التنفسى .
اليوم السابع