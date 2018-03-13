بالفيديو .. سلحفاة تنجو بأعجوبة من موت محقق: «قيراط حظ ولا فدان شطارة»

يقول المثل «قيراط حظ ولا فدان شطارة»، ما ربما ينطبق على ما عايشته هذه السلحفاة حين وجدت نفسها في طريق قطيع كامل من الفيلة، لكنها ورغم مرورهم فوقها مباشرة بل ولمس بعضهم لها إلا أن أحدًا منهم لم يدهسها، لتنجو بحياتها بشكل غريب.
100 ألف مشاهدة
ويظهر الفيديو، الذي سُجل في جنوب إفريقيا، حسب «سكاي نيوز»، السلحفاة، التي كانت عائدة من رحلة شُرب الماء من حفرة مجاورة لموقع الحدث، كما روى مصوره، حين وجدت نفسها في طريق قطيع من الأفيال لتتسمر في مكانها.
ومرت الأفيال من فوقها كما لو أنها كانت تتفادها، رغم لمس أحدها للسلحفاة، لكن الأخيرة استطاعت في النهاية النجاة من الموت سحقًا تحت أقدامهم.
ونال الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصري لايت