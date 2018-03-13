إقتصادى يحذر من مغبة تراجع السودان عن مركزه الاقتصادى بين الدول الافريقية

حذر بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين من مغبة تراجع السودان عن مركزه ضمن الدول الافريقية الأقوى إقتصادا مثل جنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا وغيرها وذلك بسبب الانخفاض فى قيمة العملة الوطنية السودانية .
وأضاف بوب فى تصريح (لسونا) أن إستمرار الإنخفاض فى قيمة العملة السودانية إن لم يتم تداركه بالسرعة المطلوبة سينعكس سلبا على معادلة الناتج المحلى الإجمالى للبلاد والذى يعنى مجموعة القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية المنتجة فى البلاد خلال عام بالأسعار الجارية حسب العملة الوطنية الأمر الذى تتحدد على ضوئه نسبة النمو فى إقتصاد البلاد إيجابا أو سلبا عند المقارنة بالعام الماضى كما يتم تحديد حجم الناتج المحلى للدول بالدولار حسب سعر الصرف الرسمى للدولة المعتمد لدى صندوق النقد الدولى مما يشكل مرجعية عالمية لمقارنة حجم إقتصاديات الدول وترتيبها إقتصاديا مشيرا الى أن السودان كان قد تبوأ مركزا إقتصاديا متقدما بين الدول الافريقية ذات الاقتصاديات الكبرى وذلك قبل انفصال الجنوب وخروج عائدات النفط من الموازنة العامة للدولة فى عام 2011م .
سونا