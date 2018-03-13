القبض على مجموعة من الأهالي في اتهامات بقتل لص ضرباً

ألقت الشرطة القبض على مجموعة من الأشخاص في اتهامات بالاشتراك في قتل لص تسلل لمنزل أحدهم وسرق هاتفه بمنطقة الجزيرة إسلانج بمحلية كرري، وبحسب مصدر أن الشرطة تلقت بلاغا من مواطن أفاد فيه بأن مجموعة من أهالي المنطقة اعتدوا بالضرب على المجني عليه عند مطاردتهم له، وتم إسعافه للمستشفى من قبل أهالي الجزيرة وهو يعاني من آثار الضرب في أجزاء متفرقة من جسده، بيد أنه توفي متأثرا بجراحه، وفور تلقي شرطة الجزيرة إسلانج البلاغ تحرك فريق منها لمكان الجريمة والتحقيق حول أسباب وقوعها، وكشفت التحريات أن المجني عليه دخل منزل الشاكي ليلا وسرق هاتفه وحاول الهرب، بيد أن أهل المنطقة تمكنوا من توقيفه وبحوزته (5) هواتف، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وبموجبه ألقت الشرطة القبض على المتهمين وأخضعتهم للتحريات بعد تدوين بلاغ تحت المادة (13021) من القانون الجنائي.
صحيفة اليوم التالي