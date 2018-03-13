اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 13 مارس 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 32.50جنيه
الريال السعودي : 8.66جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 39.97جنيه
الدرهم الإماراتي : 8.90جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 8.91 جنيه
الجنيه الإسترليني : 45.17جنيه
الجنيه المصري : 1.84جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
1 التعليقات
طارق السر
2018/03/13 at 6:42 م (UTC 2) رابط التعليق
ادو الناس اموالها المودعه والا سوف يفقد الناس الثقة في النظام المصرفي وتفلس المصارف…