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أسعار صرف العملات, اقتصاد وأعمال, مدارات

2018/03/13

2018/03/13


اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان



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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 13 مارس 2018م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 32.50جنيه

الريال السعودي : 8.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 39.97جنيه

الدرهم الإماراتي : 8.90جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 8.91 جنيه

الجنيه الإسترليني : 45.17جنيه

الجنيه المصري : 1.84جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

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تعليقات


 

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1 التعليقات

      1. 1
        طارق السر

        2018/03/13 at 6:42 م (UTC 2) رابط التعليق

        ادو الناس اموالها المودعه والا سوف يفقد الناس الثقة في النظام المصرفي وتفلس المصارف…

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