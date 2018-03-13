مبادرة برلمانية من 17 حزباً حول قانون الانتخابات

أكدت مصادر برلمانية إطلاق مبادرات من حزب المؤتمر الوطني مع 17 حزبا من احزاب الحوار الوطني حول قانون الانتخابات وقانون مجلس الاحزاب السياسية، بالاضافة الي تشكيل مفوضية الانتخابات.
و اوضح المصدر ان هناك اختلافا فيما بينهم حول الدستور و اجازته، بين ان يكون في البرلمان الحالي ام برلمان 2020م، مضيفاً أن بعضهم يعتقد بأن البرلمان الحالي يجمع كافة الطيف السياسي، و به 40 حزبا و لن يتوفر في 2020م ، موضحاً ان المؤتمر الوطني لن يكتفي علي القوة السياسية داخل الحوار فقط بل حتي يشارك المعارضة خارج الحوار و المعارضة المسلحة لحسم القضايا المطروحة.
الصحافة.