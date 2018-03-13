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سياسية

2018/03/13

2018/03/13


مبادرة برلمانية من 17 حزباً حول قانون الانتخابات



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أكدت مصادر برلمانية إطلاق مبادرات من حزب المؤتمر الوطني مع 17 حزبا من احزاب الحوار الوطني حول قانون الانتخابات وقانون مجلس الاحزاب السياسية، بالاضافة الي تشكيل مفوضية الانتخابات.

و اوضح المصدر ان هناك اختلافا فيما بينهم حول الدستور و اجازته، بين ان يكون في البرلمان الحالي ام برلمان 2020م، مضيفاً أن بعضهم يعتقد بأن البرلمان الحالي يجمع كافة الطيف السياسي، و به 40 حزبا و لن يتوفر في 2020م ، موضحاً ان المؤتمر الوطني لن يكتفي علي القوة السياسية داخل الحوار فقط بل حتي يشارك المعارضة خارج الحوار و المعارضة المسلحة لحسم القضايا المطروحة.

الصحافة.

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