اختراق علمي جديد لعلاج سرطان الثدي

قال علماء إن اختراقا علميا جديدا قد يقود إلى تطوير علاجات جديدة لمرض سرطان الثدي وأدوية قد تمنع الإصابة بالمرض، وذلك في دراسة حديثة.
وأجرى الدراسة علماء من معهد أبحاث السرطان في لندن، ونشرت في مجلة “نيتشر كومينكيشنز”.
واكتشف العلماء أكثر من مئة جين مرتبطة بسرطان الثدي، منها 32 جينا مرتبطا بالتعافي والبقاء بعد الإصابة.
وقال الخبراء إن نتائج الدراسة قد تساعد العلماء على ابتكار اختبارات وراثية جديدة للتنبؤ بخطر المرض، وضمان استخدام علاج ملائم للحالة ويستهدف المرض بشكل أفضل.
وأضافوا أن فحص هذه الجينات يمكن استخدامه لتحسين جهود الوقاية لدى النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، ولاختبار علاجات جديدة.
المصدر : الجزيرة