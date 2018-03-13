بريطانيا تهدد بالانسحاب من مونديال روسيا بسبب قضية الجاسوس سكريبال

قال تيمور دويدار، المحلل السياسي الروسي، إن “بريطانيا ليس بمقدورها فعل شيء في قضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال، لأن كل ما نراه الآن ليس سوى حرب إعلامية موجهة ضد روسيا بدون أية دلائل”.
وأشار دويدار لبرنامج “ملفات ساخنة” إلى أن التصعيد في الحرب الإعلامية في هذه الآونة، يأتي من أجل الضغط على موسكو في فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن من بين الضغوط التي تمارسها بريطانيا تصريح وزير الخارجية البريطاني بعدم مشاركة بلاده في كأس العالم في روسيا هذا العام.
وقال إن بريطانيا تحاول استغلال أية فرصة لتشويه صورة موسكو والكرملين بالتحديد أمام العالم بحكم نفوذهم المعروف، منوها “أن روسيا تعالج هذه القضية بحكمة”.
وقال المحلل السياسي الروسي إن “بريطانيا ستقبل دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لعمل تحقيق”، مضيفا: علينا التفرقة بين تصريحات السياسيين والحرب الإعلامية وتصريحات الشرطة البريطانية البراغماتية للغاية ثم الاستخبارات البريطانية التي تقوم بالتحقيق فعلا.
اسبوتنك