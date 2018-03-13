خبر صادم بشأن الحلقات الأخيرة من مسلسل “صراع العروش”

كشف مديرو شبكة “إتش بي أو” الأمريكية، عن خبر صادم لكل محبي ومتابعي المسلسل الشهير “Game of Thrones” أو “صراع العروش”، وهي أن الحلقات الأخيرة من موسمه الثامن والأخير، ستشهد وفاة العديد من شخصياته الرئيسية.
وألمحت نائب رئيس الشبكة، فرانشيسكا أورسي، خلال حضورها لمؤتمر “إن تي في” في إسرائيل، إلى هذه المفاجأة، عندما اعترفت بقراءتها لأجزاء من سيناريو أحداث الحلقات الأخيرة، وفقا لمجلة “فارايتي” الأمريكية.
ووصفت أورسي ما قرأته بأنه “لحظة قوية في حياتنا وفي مسيرتنا المهنية”.
وبينما أكدت أن طاقم الممثلين لم يتسلموا السيناريو مبكرا، فأفصحت “بأنهم سيلقون حتفهم الواحد تلو الآخر”.
كما أشارت فرانشيسكا أورسي، أنه بعد الانتهاء من قراءة سيناريو الحلقات الأخيرة في الشركة، وقف كل الحاضرون، وصفقوا لمدة 15 دقيقة لصناع المسلسل ديفيد بينيوف، دي بي وايس.
وسبق إفصاح فرانشيسكا أورسي عن وفاة أهم أبطال “صراع العروش” في حلقاته الأخيرة، نشر تقارير صحفية بريطانية عديدة لتسريبات صادمة من قلب المسلسل.
ونشرت شبكة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية تقريرا يفيد أن حريق نشب المجسمات المخصصة لقلعة “وينترفيل” الشهيرة في المسلسل.
وأوضحت أن الحريق نشب في مقاطعة “أنتريم” في أيرلندا الشمالية، حيث تم تجهيز ذلك المجسم للقلعة، التي تعد موطن عائلة “ستارك” الشهيرة، ونجومها جون سنو، وآريا ستارك وسانزا ستارك.
وبدأ إنتاج وتصوير الموسم الثامن من مسلسل “لعبة العروش” في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ومن المتوقع أن يعرض في 2019.
اسبوتنك