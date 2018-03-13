هل يعود الخير أحمد آدم إلى عقد الجلاد؟

في الجولة التي تقوم بها فرقة عقد الجلاد الغنائية هذه الأيام بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد خلافات كبيرة داخلها قضت بتوقف أحد أهم مغنييها (شمت محمد نور) بعد تفاجؤه بارتباط الفرقة بحفل غنائي مع الاتحاد الوطني للشباب السوداني، هذه الأمر وضعها على محك امتصاص صدمة التغاضب هذه المرة الذي يبدو أنها سوف تكون أكثر تأثيراً من سابقاتها.
وجولة المجموعة الغنائية في الإمارات جعلت من نجمها السابق الخير أحمد آدم يعود للمشاركة في بعض الحفلات التي أقامتها المجموعة هناك، والخير هو أحد نجوم المسرح وصاحب الكاريزما العالية، إلا أن خلافات أطاحت به مع عراب المجموعة عثمان النو قبل عدة سنوات، لملم بعدها الخير حقائبه وغادر إلى دولة الإمارات التي استقر بها مع أسرته هناك ويعمل فيها كمهندس مساحة.
ويبدو إن الأنباء التي جاءت من الإمارات قد أثلجت صدور محبي المجموعة الغنائية وبدأ الأمل يحدوهم في عودة نجمهم المحبوب مرة أخرى إلى صفوف الفرقة، خاصة بعد ابتعاد الكثيرين عنها مؤخراً، في مقدمتهم هاني عابدين ورانيا محجوب ومحمد عبد الجليل، وعدم قدرة المضافين الجدد تعويض فقدان القدامى، ويبقى التساؤل الذي يعصف بأدمغة محبي المجموعة: هل يعود نجم المسرح الخير احمد آدم إلى صفوف الفرقة مرة أخرى؟
المجهر.